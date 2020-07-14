والي العاصمة: لم نمنع بيع الأضاحي بل أمرنا بتنظيم الأسواق

وأوضح الوالي، في تصريح للقناة الإذاعية الجزائرية الثالثة أمس الاثنين، أنه مع اقتراب عيد الأضحى، أمرت مصالحه بـمنع بـيع الأضاحي في نقاط بـيع غير المرخصة، مؤكدا أن هذا لا يعني منع بـيع الأضاحي، وإنما تنظيم طرق البـيع وفق تدابـير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال شرفة، أن ولاية الجزائر سجلت في الأسابـيع الأخيرة دخول مئات الشاحنات الناقلة للمواشي غير المراقبـة بـيطريا، وهو ما يشكل خطرا على صحة العامة خاصة في ظروف الوبـاء.