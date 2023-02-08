والي العاصمة: نزع كافة العوائق والسلاسل المتواجدة بمختلف الطرقات والأنهج

أسدى والي العاصمة محمد رابحي، توجيهات وتعليمات صارمة، للأميار لنزع كافة العوائق والسلاسل المتواجدة بمختلف الطرقات والأنهج. بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ردعية من طرف مديرية التجارة ضد التجار الذين يقومون باستغلال الأرصفة لعرض السلع وبيعها.

وترأس، مساء أمس، الثلاثاء، والي الجزائر العاصمة عبد النور رابحي، إجتماعا خصص لعرض ودراسة وضعية المشاريع التنموية المسجلة لفائدة البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد. ببلدياتها الأربع المتمثلة في الجزائر الوسطى، المدنية، المرادية، سيدي أمحمد.

كما شدّد الوالي على ضرورة الاعتماد على الدراسات المنجزة من طرف مكاتب الدراسات المختصة قصد ضمان الإنجاز الجيد للبرامج والمشاريع المدرجة. وتخصيص ممرات خاصة بفئة ذوي الهمم، خلال القيام بعمليات تهيئة السلالم ومختلف المساحات المعنية. بالإضافة كذلك إلى إدراج الشوارع الثانوية ضمن برنامج تنظيف الطرقات، وعدم الاكتفاء بالممرات والطرقات الكبرى. وتسريع وتيرة انجاز عمليات تهيئة المباني المسجلة في البرنامج. كما يجب إتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضع حيز الخدمة النقل بالمصاعد الهوائية “تيليفيريك” بالمدنية.

وتم تسجيل عدة مشاريع بالمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، على غرار مشروع حي الأعمال “بلهفاف” المتوقف، والذي بلغت نسبة إنجازه 65 بالمائة. ومشروع إنجاز موقف ذو طوابق بشارع الإخوة بوعدو 70 %. بالإضافة كذلك إلى مشروع تمديد خط ترامواي الرابط بين محطة المعدومين ومحطة النقل البري بئر مراد رايس.

كما تم إحصاء ببلدية الجزائر الوسطى، 19 مشروعا قيد الإنجاز، و15 مشروع غير منطلق. في مجملها إعادة تهيئة البنايات التي تعود إلى حقبة الإستعمار. وتهيئة الساحات وفضاءات التسلية والرياضة، وعملية ترميم السلالم.

أين أسدى الوالي تعليمات إلى الوكالة العقارية لمدينة الجزائر العاصمة، ورئيسة المجلس الشعبي البلدي من أجل تنظيم جلسات عمل لمعالجة كافة المشاكل التي تعرفها عملية إعادة تهيئة شارع “طنجة”. والحفاظ على الطابع العمراني “الكلاسيكي” خلال مختلف عمليات التهيئة العمرانية.

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