والي العاصمة: نسبة الأشغال لاتزال في الـ40 بالمائة.. ترميم القصبة تأخر جدا

قال والي العاصمة، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، أن “نسبة الأشغال في القصبة لا تزال في الـ 40 بالمائة”، معتبرا بذلك أن “ترميم القصبة قد تأخر جدا”.

وأكد شرفة، خلال زيارة ميدانية إلى القصبة اليوم، أن “هناك 212 نقطة ترمم بمبلغ 23مليار جزائري”.

وأضاف قائلا “يجب احترام المواد الأصلية التي تتماشى مع البنايات، لأنه بناء حضاري مهم يجب إستعمال الأموال و كل الإمكانيات لرد الإعتبار للقصبة”.

وأشار شرفة “القصبة معلم ثقافي بإمتياز و هو ملك عالمي”، وقال “لكنها من أصعب النقاط التي هي قيد الترميم”.

كما أوضح “أموال و إمكانيات بشرية تجندت من أجلها، لكن الأشغال لا تزلال في الـ 40 بالمائة”.

وألح شرفة إلى ضرورة “السير بمبدأ متى سنجعل من القصبة إنتاج ثقافي وسياحي”.