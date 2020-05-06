والي العاصمة والمدير العام للحماية يزوران موقع انهيار طابقي عمارة بحسين داي

يتواجد في هذه الأثناء والي العاصمة، يوسف شرفة، والمدير العام للحماية المدنية، العقيد بوغلاف بوعلام، بموقع انهيار طابقين بعمارة في شارع طرابلس، حسين داي.

ويقف شرفة وبوغلاف، على عملية انقاذ رضيعة تبلغ من العمر سنتين، متواجدة تحت الأنقاض، ولمعاينة موقع الانهيار.

ولحظة وصوله الى عين المكان، عبر المواطنون للوالي عن استياءهم وتذمرهم من الحالة التي آلت اليها العمارة، نتيجة اهتراءها، إلا أن شكاويهم المتكررة لم تلق آذانا صاغية.

وطالب المواطنون من شرفة، ترميم العمارة أو ترحيلهم منها نهائيا، لتفادي وقوع كوارث أخرى، قد تحصد أرواحا.