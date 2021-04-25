والي العاصمة يأمر بالاسراع في انطلاق أشغال مركز تدريب العميد

قدم والي ولاية الجزائر العاصمة “يوسف شرفة” توجيهات للاسراع في عملية انطلاق الأشغال الخاصة بمركز تدريب فريق مولودية الجزائر.

الحساب الرسمي للعميد على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر سهرة اليوم الأحد بيان جاء فيه:”تبعا للاجتماع المنعقد نهار الأمس بمقر وزارة الطاقة، تم عقد ثاني اجتماع بتاريخ 25 أفريل 2021 على مستوى مقر ولاية الجزائر العاصمة”.

“الاجتماع كان برئاسة والي الولاية وضم ممثلين عن المديريات التنفيذية من جهة و كذا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك و الرئيس المدير العام لشركة (GCB) و بحضور رئيس بلدية زرالدة”.

“وذلك من أجل معالجة و ايجاد حلول استعجالية لتسوية الوضعية الادارية التي تسمح بمباشرة عملية انجاز مركز تدريب مولودية الجزائر و كذا تحديد تاريخ انطلاق الأشغال المقررة بعد شهر رمضان”.

وختم البيان:”قدم والي ولاية الجزائر توجيهات لكل المصالح المعنية بالمشروع للاسراع في تحضير كل التراخيص اللازمة قصد انطلاق الأشغال”.