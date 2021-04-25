والي العاصمة يأمر بالاسراع في انطلاق أشغال مركز تدريب العميد

قدم والي ولاية الجزائر العاصمة “يوسف شرفة” توجيهات للاسراع في عملية انطلاق الأشغال الخاصة بمركز تدريب فريق مولودية الجزائر.
الحساب الرسمي للعميد على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر سهرة اليوم الأحد بيان جاء فيه:”تبعا للاجتماع المنعقد نهار الأمس بمقر وزارة الطاقة، تم عقد ثاني اجتماع بتاريخ 25 أفريل 2021 على مستوى مقر ولاية الجزائر العاصمة”.
“الاجتماع كان برئاسة والي الولاية وضم ممثلين عن المديريات التنفيذية من جهة و كذا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك و الرئيس المدير العام لشركة (GCB) و بحضور رئيس بلدية زرالدة”.
“وذلك من أجل معالجة و ايجاد حلول استعجالية لتسوية الوضعية الادارية التي تسمح بمباشرة عملية انجاز مركز تدريب مولودية الجزائر و كذا تحديد تاريخ انطلاق الأشغال المقررة بعد شهر رمضان”.
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