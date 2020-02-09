والي العاصمة يأمر بتعويض الفلاحين المتضررين من توسيع الطرقات

أمر والي العاصمة، يوسف شرفة، اليوم الأحد، بتعويض الفلاحين الذين تضررت أراضيهم من الطرقات المنشأة حديثا.

وقال شرفة، خلال استماعه لشكوى أحد الفلاحين، في مقطع خيرة، إنه سيعيد بعث المرسوم المتعلق بتعويض المتضررين نتيجة توسيع الطرقات.

وأوضح، والي العاصمة، أن التعويضات ستشمل الأرض والماشية، والآبار، بالإضافة إلى المزروعات كالأشجار والقمح.

وطالب الوالي بضرورة الإسراع في انجاز الطريق الوطني 67 الذي يربط الطريق الولائي 212.

للإشارة، يقوم والي العاصمة، يوسف شرفة بزيارة ميدانية ببعض بلديات ولاية الجزائر.