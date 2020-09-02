والي العاصمة يأمر بتقليص مدة إنجاز مستشفى القلب الخاص بالأطفال ببلدية المعالمة

قام صبيحة اليوم الأربعاء والي العاصمة يوسف شرفة بزيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعي التعليم العالي والصحة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله.

وحسب بيان لمصالح الولاية فقد استهّل الوالي زيارته لمشروع إنجاز 6000 مقعد بيداغوجي بالقطب الجامعي بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

ووقف الوالي على مدى تقدم وتيرة الأشغال بنسبة إنجاز قاربت 55 بالمائة.

وأضاف البيان، أن الوالي شدّد اللهجة مع مؤسسات الإنجاز ومكتب الدراسات لتسريع الأشغال وتسليم القطب الجامعي.

كما يعرف المشروع أيضا إنجاز إقامة جامعية بقدرة إستيعاب 11 ألف سرير وصلت نسبة الأشغال بها 82 بالمائة.

أما المحطة الثانية للزيارة، فكانت بمشروع إنجاز المدرسة العليا لمناجمت الأشغال العمومية بالمدينةالجديدة لسيدي عبد الله.

وعاين الوالي رفقة مدير الصحة عبد الرحيم يعلى مشروع مستشفى أمراض القلب الخاص بالأطفال بمعالمة دائرة سيدي عبد الله.

وأضاف البيان، أن الوالي أمر بتقليص المدة المحددة لإنهاء الأشغال من 24 شهر إلى 17 شهر، خاصة وأن النسبة الكلية لتقدم المشروع قاربت 65 بالمائة.