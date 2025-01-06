والي العاصمة يؤكد على ضرورة توفير المواد الأساسية وتقنين الأسعار تحسبا للشهر الفضيل

شكلت التحضيرات الخاصة بشهر رمضان. على مستوى ولاية الجزائر محور اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، حيث تم تقديم عروض حول الاجراءات المتخذة. لتوفير المواد الأساسية تحسبا للشهر الفضيل.

وأوضح بيان لمصلحة ولاية الجزائر أن هذا الاجتماع الذي ترأسه، أمس الأحد، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بحضور إطارات الولاية والولاة المنتدبين. شهد تقديم عروض تضمنت شروحات وتفاصيل حول التحضيرات الجارية لاستقبال شهر رمضان. في أحسن الظروف وما اتخذ في سياقها من إجراءات وعمليات لتوفير المواد الأساسية. سيما ما تعلق بتموين السوق بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وضمان وفرتها مع ضرورة تقنين الأسعار.

كما تم التطرق إلى العملية التضامنية الخاصة بتوزيع الإعانة المالية وتنظيم موائد الإفطار و قفة رمضان وعمليات الختان. إلى جانب مخطط تزويد العاصمة بالماء الشروب ومخطط النقل والتنقلات والبرنامج الديني والتنشيطي.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رابحي على ضرورة “الالتزام بصب المنح والإعانات التضامنية قبل أسبوع من شهر رمضان المبارك واستكمال دراسة الملفات الخاصة بالإعانة المالية وكذا متابعة الإجراءات المتخذة بتموين السوق بالمواد الواسعة الاستهلاك مع الحرص على ضمان وفرتها”.

وشدّد أيضا على أهمية تسطير “مخطط صارم”. للتنظيف ورفع النفايات المنزلية، بالإضافة إلى تهيئة المساجد والمصليات، خاصة بالمواقع والأحياء والتجمعات السكنية الكبيرة.