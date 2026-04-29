والي العاصمة يبحث مع وزير حكومة موسكو توسيع التعاون

استقبل الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، وزير حكومة موسكو، سيرقاي تشيريومين، وهذا صباح اليوم الأربعاء، بمقر الولاية، وبحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، محمد الحبيب بن بولعيد، إطارات حكومة موسكو، وإطارات الولاية.

وتضمن اللقاء حوارا ثنائيا تبادل فيه الطرفان الحديث حول آفاق توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مختلف الميادين، كما تم تقديم عرض حول تقدم مشاريع النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة،

وأكد الوزير والي ولاية الجزائر، في كلمته عن أهمية هذه الزيارة لما تعكسه من عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية وروسيا الفدرالية، وتجسد بعدا محليا للشراكة المتميزة بين ولاية الجزائر ومدينة موسكو.

فيما أشاد بدوره وزير حكومة موسكو على ما تضمنته المخططات الأربعة من مشاريع استراتيجية، كما أبدى عن استعداد مصالحه للمساهمة فيها وتبادل الخبرات في هذا الصدد.