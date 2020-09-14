والي العاصمة يتفقد أشغال إصلاح الأنبوب الجامع بوادي كنيس

أخبار الجزائر
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والي العاصمة يتفقد أشغال إصلاح الأنبوب الجامع بوادي كنيس
بقلم نادية بن طاهر

قام والي العاصمة، يوسف شرفة، صبيحة اليوم الإثنين، بزيارة إلى المقاطعة الإدارية لحسين داي لمعاينة وتفقد أشغال إصلاح الأنبوب بحي وادي كنيس.

وحسب بيان للولاية، وقف الوالي على مدى تقدم الأشغال القائمة من طرف شركة كوسيدار.

كما عاين شرفة، رفقة مدير الموارد المائية أعمال تحضير الأرض ووضع ركائز الدعم ، حيث تم نصب 17 ركيزة، لزيادة صلابة القاعدة الأرضية قبل الشروع في أشغال الردم والتزفيت.

بينما تم الانتهاء من أشغال تعبيد الجزء العلوي والشروع في تهيئة الأرضية في الجزء السفلي تحضيرا لعملية التزفيت.


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