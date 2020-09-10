والي العاصمة يتفقد أشغال إصلاح الإنهيار الأرضي بوادي كنيس

قام والي العاصمة، يوسف شرفة، اليوم الخميس، بتفقد أشغال إصلاح الإنهيار الأرضي بوادي كنيس بالمقاطعة الإدارية لحسين داي.

ويأتي ذلك، بسبب انفجار الأنبوب الجامع للمياه، قبل يومين، بسبب الامطار الغزيرة.

وحسب بيان للولاية، أعطى الوالي، تعليمات بالإسراع في جمع مخلفات الانهيار وتسريع وتيرة أشغال الترميم.

كما تابع وتفقد شرفة، مدى تطبيق التعليمات وتقدم الأشغال، أين وقف رفقة مدير الموارد المائية ومدير الأشغال العمومية على الانتهاء الكلي من رفع المخلفات من طرف المؤسسات العمومية الولائية.

والانطلاق الفعلي في إصلاح الأنبوب الجامع للمياه، مع إعادة ردم الانهيار الأرضي وتزفيته.‎