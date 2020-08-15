والي العاصمة يتفقد عدة مشاريع في قطاع النقل

قام والي العاصمة، يوسف شرفة، صبيحة اليوم السبت، بزيارة عمل وتفقد لعدة مشاريع في قطاع النقل على مستوى المقاطعتين الإداريتين لبئر مراد رايس وحسين داي.

ورافق الوزير، دحماني محمد الأمين العام للولاية، بالنور عبد الكريم رئيس المجلس الشعبي الولائي.

وحسب خلية الإعلام والإتصال للولاية، إستهل الوالي زيارته من المقاطعة الإدارية لبئر مرادرايس، أين وقف على مدى تقدم الأشغال بمشروع منفد العناصر الجنوبي بحي المجاهدين.

وكذا مشروع إنجاز المحطة البرية المتعددة الأصناف ببئر مراد رايس.

كما تم معاينة مشروع إنجاز موقف السيارات ذو عدة طوابق ببلدية القبة، بالمقاطعةالإدارية لحسين داي.