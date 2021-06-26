والي العاصمة يتفقد محطات تحلية مياه البحر بكل من الشراقة وزرالدة

أشرف والي ولاية الجزائر يوسف شرفة اليوم السبت بزيارة عمل وتفقد لمشاريع محطات تحلية مياه البحر بكل من الشراقة وزرالدة. اين كان مرفوق برئيس المجلس الشعبي الولائي، وكذا الواليين المنتدبين للمقاطعتين الإدارييتين لكل من زرالدة والشراقة. بالإضافة إلى مدير الموارد المائية، مدير الطاقة والمناجم ومدير الأشغال العمومية.

وخلال الزيارة قام والي العاصمة بمعاينة محطة تحلية مياه البحر بعين البنيان، بسعة قدرها 10000 متر مكعب في اليوم. كما وقف شرفة على مدى تقدم أشغال إعادة تهيئة وتوسعة محطة تحلية مياه البحر الرمال الذهبية بزرالدة، بسعة قدرها 10000 متر مكعب في اليوم.

ليتنقل بعد ذلك الوالي لمعينة وتفقد محطة تحلية مياه البحر بالم بيتش “Palme Beach ” بزرالدة، بسعة قدرها 5000 متر مكعب في اليوم.

وبالمناسبة أكد يوسف شرفة أن كمية المياه الإضافية التي ستضخ تدريجيا بالجهة الغربية للعاصمة حيث ستكون موزعة كمايلي:

7500 متر مكعب في اليوم، بتاريخ 15 جويلية 2021.

12500 متر مكعب في اليوم، بتاريخ 30 جويلية 2021.

17500 متر مكعب في اليوم، بتاريخ 15 أوت 2021.

27500 متر مكعب في اليوم، بتاريخ 30 أوت 2021.

وتشهد بلديات العاصمة أزمة في توزيع مياه الشرب. اين قامت معظم المقاطعات الإدراية بالولاية لتسطير برنامج لتوزيع المياه بالتناوب عبر البلديات والأحياء لتمكين المواطنين من التزود بالماء.