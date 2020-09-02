والي العاصمة يتفقد مشاريع قطاعي التعليم العالي والصحة بمقاطعة سيدي عبد الله

يقوم والي الجزائر، يوسف شرفة، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعي التعليم العالي والصحة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله.

وحسب صفحة الولاية الرسمية على “الفايسبوك”، فقد حضر الزيارة رئيس المجلس الشعبي الولائي، والوالي المنتدب لمقاطعة سيدي عبد الله.

واستهل يوسف شرفة زيارته لمشروع إنجاز 6000 مقعد بيداغوجي بالقطب الجامعي بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

وأوضح البيان بأن هذا المشروع سيستقبل 20 ألف مقعد بيداغوجي عند نهاية الأشغال، والتي وصلت نسبة تقدمها إلى 55 بالمئة.

كما يعرف مشروع إنجاز إقامة جامعية بقدرة استيعاب 11 ألف سرير نسبة أشغال وصلت إلى 82 بالمئة.