والي العاصمة يتفقد مشاريع هامة بالولاية وهذا ما أمر به

قام والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، بزيارة ميدانية إلى مقر الخطوط الجوية الجزائرية، أين عاين مدى تطبيق تعليماته المسداة خلال زيارته الأخيرة شهر مارس المنصرم.

وحسب بيان لمصالح الولاية، شدد الوالي على ضرورة الإنتهاء من تهيئة كافة المساحات الخضراء المجاورة للمقر.

بالإضافة إلى العناية بالمحيط وتزيينه بوضع مزهريات كبيرة، والإنتهاء من جميع عمليات التهيئة المتعلقة بمدخل المقر.

وتوجه الوالي خلال خرجته التفقدية نحو شارع قادة رزيق ببلدية باب الزوار. حيث يعرف هذا الأخير عمليات إعادة تهيئة وتأهيل، وتزيين للمحيط. مع اضفاء طابع جمالي وعصري حديث نظرا لخصوصية موقعه.

أين أسدى الوالي تعليمات صارمة بضرورة الإنتهاء من أشغال التهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل وفق نظام 3×8 لتسليم المشروع.

وفي آخر الزيارة توجه الوالي إلى حظيرة واد السمار، أين وقف على معاينة أشغال إنجاز موقف لركن السيارات بطاقة استيعاب لـ 2400 مركبة. مع إنجاز مساحات وفضاءات للتسلية والترفيه للأطفال والعائلات، مع تهيئة كافة المداخل.

وشدد الوالي خلال زيارته على ضرورة انجاز منفذ عند المخرج المؤدي للطريق السريع من أجل تسهيل عملية خروج المركبات. والإنتهاء من الأشغال وفق الآجال التعاقدية. ومضاعفة مؤسسات الإنجاز لعدد الورشات التي تقوم بالأشغال.

وتمت الزيارة بحضور كل من مديرة التعمير، الهندسة المعمارية والبناء، مدير الأشغال العمومية. ومدراء المؤسسات العمومية الولائية المعنيون، مؤسسات الإنجاز، إطارات الولاية.