والي العاصمة يتوعد أميار هذه البلديات.. ويأمر بنزع وكل الأعمدة والسلاسل أمام المحلات والسكنات

اسدى والي العاصمة محمد عبد النور رابحي تعليمات صارمة خلال تراسه اجتماعا خصص لعرض ودراسة وضعية المشاريع التنموية والاستراتيجية على مستوى المقاطعة الإدارية لزرالدة.

وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر امر والي العاصمة رؤساء بلديات كل من زرالدة، اسطاوالي والسويدانية بنزع كل لوحات الإشارة العشوائية، وكل الأعمدة، السلاسل. و التي تم وضعها بصفة غير شرعية أمام المحلات التجارية والسكنات.

كما أمر بضرورة اتباع برنامج لإحصاء النقاط السوداء داخل الاحياء والعمل على نظافة المحيط كونها مسؤولية الجميع. واخذ التدابير اللازمة من اجل القضاء على النفايات المتراكمة، بالإضافة إلى إشراك كافة الوسائل المادية والبشرية للبلديات بالتواصل مع المؤسسات الولائية في تعزيز حملات النظافة الاستدراكية.

وفي ذات السياق حمّل رابحي رؤساء البلديات المسؤولية كاملة فيما يخص عدم تهديم كافة “البناءات الفوضوية”. حيث وجه تعليمات صارمة للقضاء عليها، والبناءات غير المرخص لتشييدها أو توسعتها في ظل احترام النصوص القانونية المعمول بها. مضيفا أنه سيتم متابعة المتقاعسين من رؤساء بلديات في تأدية المهام قضائيا.

وفي ذات الإجتماع كلّف رابحي الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لزرالدة بالعمل على إيجاد حلول للمشاريع المتوقفة ببلدية السويدانية والعمل على اطلاقها في أقرب الآجال.