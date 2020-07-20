والي العاصمة يستقبل الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة “كورونا”

استقبل والي العاصمة، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، الجمعيات الناشطة في بلديات المقاطعة الإدارية لبراقي في مجال مكافحة انتشار وباء “كورونا”.

وحسب بيان الولاية على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد استقبل الوالي ممثلي الجمعية الولائية “الوفاء” للبيئة والصيد وجمعيتا “بصمة الشباب” و”الأنيس” لنشاطات الشباب.

وقد استمع يوسف شرفة إلى عرض حول نشاطات وإنجازات هذه الجمعيات ومساهمتها الفعالة في الحدّ والتحسيس من مخاطر وباء “كورونا”، من خلال عمليات التعقيم والتنظيف والتأطير.

وأشاد الوالي بالدور الكبير الذي تلعبه هذه الجمعيات في تأطير وتحسيس المواطنين وتوعيتهم بمخاطر هذا الوباء، والتي لا تتحقق الا عن طريق اعتماد الحلول الناجعة.