والي العاصمة يستقبل عمدة مرسيليا والتوقيع على اتفاقية تعاون

استقبل، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، صباح اليوم الإثنين، بمقر الولاية، عمدة مدينة مرسيليا، بينوا بايان Benoit PAYAN، والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال كل من، رئيسة المجلس الشعبي الولائي نجيبة جيلالي، الأمين العام بالنيابة، رئيس الديوان. الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، رئيسة المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، المدراء التنفيذيون. مدراء المؤسسات العمومية الولائية وإطارات الولاية.

وتم خلال مراسم الاستقبال عرض النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة على الحضور.

وتم التوقيع على اتفاقية تعاون لامركزية بين الطرفين. وهذا قبيل الانطلاق في خرجة لزيارة أبرز السياحية والتاريخية في عاصمة البلاد.