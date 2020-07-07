والي العاصمة يستقبل ممثلي المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية

إستقبل يوسف شرفة والي ولاية الجزائر، صبيحة يوم الثلاثاء، ممثلي المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية.

ويأتي ذلك، في إطار التكفل بانشغالات مختلف فعاليات المجتمع المدني.

وأستمع الوالي، عرض وشروحات حول النشاط الكشفي للمحافظة الولائية والخاص ببرنامج الوقاية من جائحة كورونا “كوفيد 19″، مع إبراز أهمية ودور الكشافة الإسلامية في إدارة الأزمات.

وجاء في اللقاء حسب بيان الولاية، عرض لمختلف المشاريع التي تأمل المحافظة إنجازها مستقبلا من بينها تنظيم مسابقة أجمل حي بالعاصمة، ومشروع إنشاء مركز لتدريب الكشافة.

و أكد الوالي دعمه ومساندته للحركة الكشفية، حسب ذات البيان.