والي العاصمة يستقبل ممثلي جمعيتي “أجيالنا”و”قوافل الخير”

إستقبل والي ولاية الجزائر يوسف شرفة، اليوم الخميس، ممثلين عن الجمعية الولائية “أجيالنا”، والجمعية البلدية “قوافل الخير”.

حسب بيان مصالح ولاية الجزائر، فقد أكد الوالي خلال هذا اللقاء على مرافقة مختلف الهيئات المحلية لجمعيات المجتمع المدني التي تنشط على مستوى إقليم ولاية الجزائر.

كما تم تطرق الى أهمية الجمعيات ودورها في تحسيس المواطنين بضرورة إحترام تدابير الحجر الصحي، لاسيما إرتداء الكمامات الواقية والتباعد الإجتماعي وقاية من جائحة كورونا، يضيف ذات المصدر.

هذا وقدم ممثلو الجمعيتان عرض حول نشاطاتهم الشبانية والخيرية والإنسانية والتضامنية، الى جانب مساهمتهما الفعالة في تأطير مختلف عمليات التضامن والتكافل الإجتماعيين.

وفي السياق ذاته، أعرب ممثلو الجمعيتين عن مساهمتهما بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الإستقلال والشباب 5 جويلية 2020/1962، في عملية توزيع الرايات الوطنية خلال هذا اليوم على المواطنين والمواطنات عبر مختلف أحياء وبلديات العاصمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن جمعية “أجيالنا” ذات الطابع الشباني وتنشط عبر مختلف بلديات الولاية، بينما جمعية “قوافل الخير” ذات الطابع الخيري تنشط على مستوى بلدية تسالة المرجة.