والي العاصمة يستقبل ممثلي جمعيتي “حراء” و”الإحسان”

إستقبل والي ولاية الجزائر يوسف شرفة ، مساء يوم الثلاثاء، ممثلو عن الجمعيتين الولائيتين “حراء” و”الإحسان”.

وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر، فقد أستمع الوالي خلال اللقاء إلى عرض وشروحات حول أنشطة وأهداف الجمعيتين.

كما تم تقديم برنامج العمل بالتنسيق مع بلديات المقاطعة الإدارية حول التدابير الوقائية من جائحة كورونا “كوفيد 19″،

مع البحث على السبل التي من خلالها يتم اشراك المواطنين وتعبئتهم في عملية التوعية والتحسيس بمخاطر هذه الجائحة.

وفي الختام، أكد الوالي على تشجيع ومرافقة المواطنين الراغبين في تأسيس الجمعيات الخيرية ولجان الأحياء وهذا بتخفيف الإجراءات وإتخاد التدابير اللازمة في هذا الشأن، يضيف البيان.

وتجدر الإشارة، إلى أن الجمعيتان تنشطان في المجال الخيري على مستوى بلديات المقاطعة الإدارية للحراش.