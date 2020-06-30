والي العاصمة يستقبل ممثلي جمعيتي “زهرة بلادي” و”الإشعاع الثقافي”

إستقبل والي ولاية الجزائر يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن جمعية “زهرة بلادي” وجمعية “الإشعاع الثقافي”.

وخلال هذا اللقاء تم التطرق الى أهمية الجمعيات ودورها في تحسيس المواطنين بضرورة إحترام تدابير الحجر الصحي لاسيما إرتداء الكمامات الواقية والتباعد الإجتماعي وقاية من جائحة كورونا،

الى جانب مساهمتها الفعالة في تأطير مختلف عمليات التضامن والتكفل بحاجيات العائلات المعوزة.

ومن جهتهم، أعرب ممثلو الجمعيتين عن برنامجمها بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الإستقلال والشباب 5 جويلية 2020/1962، بحيث برمجا عملية توزيع الرايات الوطنية خلال هذا اليوم على المواطنين والمواطنات عبر مختلف أحياء وبلديات العاصمة.

وتجدر الإشارة، إلى ان الجمعيتين تنشطان في المجال الثقافي عبر مختلف بلديات المقاطعة الإدارية لباب الوادي.