والي العاصمة يسدي تعليمات صارمة بخصوص شهر رمضان

ترأس عشية اليوم الأربعاء، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي خصص لدراسة وضعية قطاع الموارد المائية، والتحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك لسنة 1445هـ/2024م.

وجرى الاجتماع بحضور السيدات والسادة الأمين العام للولاية، رئيس ديوان السيد الوالي، المفتش العام للولاية، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات العمومية الولائية وإطارات الولاية.

وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر، فقد استهل الاجتماع بتقديم عرض حول قطاع الموارد المائية، حيث استمع الوالي لعرض قدمه مدير الموارد المائية، رفقة ممثل عن المدير العام لشركة “سيال” ، تضمن مشاريع القطاع الجاري إنجازها وكذا المسجلة بمختلف مصادر تمويلها،

وفي هذا الإطار، أسدى الوالي تعليمات جاءت كالتالي:

-الوقوف على تجسيد وتنفيذ كافة المشاريع المسندة ضمن الآجال المحددة لها، مما يعزز عملية توفير الماء الشروب للمواطنين، مع تأهيل قنوات الصرف الصحي،

-استكمال انجاز محطات معالجة المياه المستعملة وفق الآجال التعاقدية،

-تعزيز دوريات وحدة الدراجات النارية للوقوف على تسربات المياه المسجلة بمختلف المقاطعات الإدارية، وتكليف الولاة المنتدبون بالتنسيق مع الهيئات المعنية من أجل التكفل الفوري بالتسرب المسجل والمبلغ عنه،

-الإسراع في استكمال الأشغال الخاصة بصيانة وإعادة تهيئة الآبار الارتوازية، ووضعها حيز الخدمة،

-تحضير برنامج تزويد بالماء الشروب خاص بالشهر الفضيل، وموسم الاصطياف،

-تعزيز عمل اللجان بالمقاطعات الإدارية المكلفة بالوقاية من الكوارث الطبيعية، مع تكثيف المعاينات الميدانية،

وفي ذات الاجتماع، ومواصلة لمتابعة التحضيرات الجارية الخاصة بشهر رمضان المبارك لسنة 1445هـ/2024م، ولاستقباله في أحسن الظروف وبأبهى حلة، تم تقديم عروض مختلفة تمحورت حول البرنامج الخاص بعمليات النظافة، النقاوة، والتطهير عبر البلديات، برنامج تهيئة وتنظيف المساجد وتزيين محيطها بهدف توفير بيئة مريحة للمصلين، تحضير مواقع الأسواق الجوارية وإجراءات تموينها، مطاعم إفطار الصائمين ومستوى تقدم عمليات معاينتها، برنامج الأنشطة الدينية والثقافية والرياضية من طرف الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية الـ14 ، والنقائص والانشغالات المتعلقة بالملف والاقتراحات المناسبة.

وبهذا الخصوص تم إسداء تعليمات صارمة أهمها:

-تعزيز وتكثيف عمليات النظافة للمؤسسات العمومية المكلفة،

-الإسراع في تحديد مواقع تنصيب الأسواق الجوارية عبر كافة المقاطعات الإدارية من طرف الولاة المنتدبين بالتنسيق مع مديرية التجارة، واتخاذ إجراءات تموينها،

-الصيانة الدورية للإنارة العمومية عبر كافة البلديات،

-تسطير برنامج خاص بالنقل خلال الشهر الفضيل،

-مواصلة أشغال تزيين المساجد ومحيطها،