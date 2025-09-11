والي العاصمة يسدي تعليمات صارمة بخصوص هذه العروض

ترأس والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي.

وحضر الاجتماع الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، المفتش العام، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون، وإطارات الولاية.

وفي مستهل الاجتماع، استمع الوالي إلى عروض حول وضعية المؤسسات التربوية الجديدة التي سيتم استلامها. تحضيرا للدخول المدرسي 2025/2026. بهدف تخفيف الضغط على التلاميذ.

وأسدى الوالي تعليمات بضرورة الانتهاء من وضع التجهيزات بالمؤسسات التربوية الجديدة. كما دعا الوالي من أجل المشاركة في حملة النظافة داخل الحرم المدرسي المقررة يوم السبت 13 سبتمبر. بالإضافة الى ضرورة ضبط برنامج الرياضة المدرسية داخل المؤسسات مع استغلال الفضاءات الرياضية المجاورة لها.

كما تم تقديم عرض مفصل حول وضعية التقدم المادي والمالي للمشاريع المسجلة في إطار برنامج التنمية الإجتماعية والإقتصادية للبلديات ADSEC. بالإضافة إلى وضعية التقدم المادي والمالي للمشاريع المسجلة ضمن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

وفي هذا الصدد أسدى الوالي تعليمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من العمليات المسجلة في هذا الإطار. واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسديد المستحقات المالية لمؤسسات الإنجاز.