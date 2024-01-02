والي العاصمة يسدي تعليمات صارمة بخصوص الشهر الفضيل

ترأس عشية اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات للولاية، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية. ويأتي هذا حرصًا منه على التحضير الجيد والمحكم لاستقبال شهر رمضان الكريم في أحسن الظروف.

وقد خصص الإجتماع لدراسة ومناقشة التحضيرات التي تسبق حلول شهر رمضان المعظم، بحضور كل من السيدات والسادة الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، المفتش العام، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات العمومية الولائية، وإطارات الولاية.

وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر العاصمة، فقد استمع الوالي لعروض مختلفة حول كل القطاعات ذات الصلة، حيث قدم الولاة المنتدبون الـ 14 عروضا تخص الملفات المودعة على مستوى البلديات، وعدد المسجلين المرشحين للاستفادة من الإعانة في التطبيقية، وكذا المبالغ المرصودة للمنحة، بالإضافة إلى الأسواق الجوارية التي تفتح خصيصا لشهر رمضان، والاعتمادات المالية، كما تم التطرق في عروض السيدتين والسادة الولاة المنتدبين إلى الأنشطة الدينية، التضامنية، والترفيهية إضافة إلى وضعية المساجد وعمليات التنظيف الخاصة بها، الإنارة العمومية، مطاعم إفطار الصائمين، تنظيف المحيط، المراقبة الصحية للمرافق، الإعانات والحملات التطوعية،

وبعد عروض السيدتين والسادة الولاة المنتدبين، استمع الوالي لعروض من طرف السيدات والسادة المدراء التنفيذيين، حيث قدم مدير الإدارة المحلية حصيلة ووضعية تقدم العملية التضامنية لشهر رمضان، بالإضافة إلى وضعية الملفات المودعة والمرشحة للاستفادة من الإعانة المالية، كما قدمت مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن عرضا مفصلا حول كل العمليات التي تنظمها المديرية خلال الشهر الفضيل، فيما قدم السيد مدير التجارة عرضا حول تموين السوق بالمواد والمنتوجات واسعة الاستهلاك، وكذا مراقبة الممارسات التجارية وتحديد طبيعة النشاط التجاري، إضافة إلى عمليات التحسيس التي تنظمها المديرية للحد من ظاهرة التبذير، هذا وقد قدم السيد مدير المصالح الفلاحية عرضه حول مساعي مصالح المديرية لتزويد السوق بالمواد واسعة الاستهلاك على غرار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء.

وبدوره، تفضل مدير النقل بتقديم عرض حول البرنامج الخاص بمخطط النقل العمومي خلال شهر رمضان، كما عرض مدير الشؤون الدينية والشباب والرياضة والترفيه البرامج المقترحة لتنشيط بلديات العاصمة خلال الشهر الفضيل من خلال البرنامج الديني والتوعوي في المساجد والساحات العمومية والبرنامج الترفيهي والرياضي، فيما قدم السيد مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي عرضا حول مخطط المؤسسات العمومية الولاية المختصة في النظافة لجمع النفايات المنزلية وتنظيف المحيط، وقد اختتمت العروض والمداخلات من خلال تقديم عرض لشركة سيال حول مخطط توزيع الماء الشروب خلال الشهر الفضيل، ومدير الصيد البحري والمنتجات الصيدية تضمن نقاط البيع الجديدة للاسماك على مستوى بلديات العاصمة، والاسعار المرجعية المطبقة لتمكين اكبر فئة من المواطنين من شراء المنتوج.

الوالي أسدى تعليمات خلال الاجتماع للولاة المنتدبين والمدراء جاءت على النحو التالي :

-تسطير برنامج موحد شامل ومفصل لكافة الأنشطة الدينية، الثقافية، والرياضية التي تتناسب مع الشهر الفضيل،

استكمال عملية التزويد بالإنارة المقتصدة للطاقة عبر البلديات التي لم يتم الانتهاء منها بعد وإتمام العملية على مستواها.

-تنظيم دورات ومسابقات رياضية ولائية، خاصة لكرة القدم ما بين الأحياء للهواة، تحمل اسم “كأس العاصمة”

-إنشاء لجان مختلطة لمعاينة مدى امتثال مطاعم إفطار الصائمين لقواعد الصحة والسلامة،

-العمل على تهيئة وتنظيف محيط المساجد، بالإضافة الى تزيينها استقبالا للشهر الفضيل،

-تكثيف عملية المراقبة والتفتيش على مستوى المحلات والمراكز التجارية، المذابح والمسالخ، قصد الامتثال الصارم لقواعد الصحة، لاسيما المحلات التي تغير نشاطها التجاري الذي لا يتماشى مع الشهر الفضيل،

-تسطير مخطط سير يسمح بتخفيف الضغط على الطرقات خاصة خلال أوقات الذروة، لاسيما التي تعرف ضغطا مروريا،

-العمل على تموين السوق بكافة المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان مع إخطار مصالح الولاية بكافة العراقيل التي تستدعي حلا أو تدخلا لرفعها، مع موافاة المصالح الولائية بنشريات يومية لمدى تجسيد التعليمة على أرض الواقع،

-القيام بحملات تحسيسية وتوعية للحد من التبذير خلال الشهر الفضيل بالساحات العمومية، المساجد، مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام،

-ضرورة الرفع من القدرة الإنتاجية لبعض المواد على غرار مادة الحليب، نظرا لارتفاع الطلب على هذه المادة خلال شهر رمضان.

-ضرورة اتمام عملية تلقيح الأبقار ضد وباء الحمى القلاعية خلال نهاية الأسبوع،

-تسطير برنامج نقل يتماشى لاسيما مع الشهر الفضيل،

-تسطير برنامج خاص لتزويد ساكنة العاصمة بالماء الشروب وإعادة النظر في الأوقات،

-الرفع من عدد المداومة على مستوى المستشفيات والصيدليات، مع ضرورة التنسيق بين الولاة المنتدبون والمديريات المعنية فيما يخص حفلات الختان للأطفال، مطاعمم الإفطار، المسابقات بمختلف توجهاتها،

-تنظيم مسابقة سنوية ثقافية تهتم بالطابع الشعبي للهواة تحمل اسم مغني معروف على غرار “اعمر الزاهي”، “دحمان الحراشي”…

-التنسيق الأنشطة الرياضية بين كل من مديرية الشباب والرياضية، الولاة المنتدبين، ورؤساء البلديات بمشاركة الجمعيات و أعضاء المجلس الأعلى للشباب.