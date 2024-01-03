والي العاصمة يسدي تعليمات صارمة تحضيرا لرمضان

أسدى والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، جملة من التعليمات الصارمة تحضيرا لشهر رمضان الكريم، وهذا حرصا منه على التحضير الجيد والمحكم لاستقبال الشهر الفضيل.

واستمع الوالي، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي للولاية، خصص لدراسة ومناقشة التحضيرات التي تسبق حلول شهر رمضان المعظم. لعروض مختلفة حول كل القطاعات ذات الصلة، حيث قدم الولاة المنتدبون الـ 14 عرضا تخص الملفات المودعة على مستوى البلديات. وعدد المسجلين المرشحين للاستفادة من الإعانة في التطبيقية، وكذا المبالغ المرصودة للمنحة. بالإضافة إلى الأسواق الجوارية التي تفتح خصيصا لشهر رمضان، والاعتمادات المالية.

كما تم التطرق في عروض الولاة المنتدبين إلى الأنشطة الدينية، التضامنية، والترفيهية إضافة إلى وضعية المساجد. وعمليات التنظيف الخاصة بها، الإنارة العمومية، مطاعم إفطار الصائمين، تنظيف المحيط.المراقبة الصحية للمرافق، الإعانات والحملات التطوعية.

حيث قدم مدير الإدارة المحلية حصيلة ووضعية تقدم العملية التضامنية لشهر رمضان. بالإضافة إلى وضعية الملفات المودعة والمرشحة للاستفادة من الإعانة المالية. كما قدمت مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن عرضا مفصلا حول كل العمليات التي تنظمها المديرية خلال الشهر الفضيل. فيما قدم مدير التجارة عرضا حول تموين السوق بالمواد والمنتوجات واسعة الاستهلاك، وكذا مراقبة الممارسات التجارية. وتحديد طبيعة النشاط التجاري، إضافة إلى عمليات التحسيس التي تنظمها المديرية للحد من ظاهرة التبذير. هذا وقد قدم مدير المصالح الفلاحية عرضه حول مساعي مصالح المديرية لتزويد السوق بالمواد واسعة الاستهلاك على غرار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء.

من جهته قدم مدير النقل عرض حول البرنامج الخاص بمخطط النقل العمومي خلال شهر رمضان. كما عرض مدير الشؤون الدينية ومدير الشباب والرياضة والترفيه البرامج المقترحة. لتنشيط بلديات العاصمة خلال الشهر الفضيل من خلال البرنامج الديني والتوعوي في المساجد. والساحات العمومية والبرنامج الترفيهي والرياضي، فيما قدم مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي. عرضا حول مخطط المؤسسات العمومية الولاية المختصة في النظافة لجمع النفايات المنزلية وتنظيف المحيط. وقد اختتمت العروض والمداخلات من خلال تقديم عرض لشركة سيال حول مخطط توزيع الماء الشروب خلال الشهر الفضيل. ومدير الصيد البحري والمنتجات الصيدية تضمن نقاط البيع الجديدة للاسماك على مستوى بلديات العاصمة. والاسعار المرجعية المطبقة لتمكين اكبر فئة من المواطنين من شراء المنتوج.

تموين السوق بالمواد الاستهاكية وبرنامج خاص بتوزيع المياه

وخلال اجتماع الولاة المنتدبين والمدراء أسدى رابحي جملة من التعليمات. تمثلت في تسطير برنامج موحد شامل ومفصل لكافة الأنشطة الدينية، الثقافية، والرياضية التي تتناسب مع الشهر الفضيل. استكمال عملية التزويد بالإنارة المقتصدة للطاقة عبر البلديات التي لم يتم الانتهاء منها بعد وإتمام العملية على مستواها. تنظيم دورات ومسابقات رياضية ولائية، خاصة لكرة القدم ما بين الأحياء للهواة، تحمل اسم “كأس العاصمة”.

إنشاء لجان مختلطة لمعاينة مدى امتثال مطاعم إفطار الصائمين لقواعد الصحة والسلامة. العمل على تهيئة وتنظيف محيط المساجد، بالإضافة الى تزيينها استقبالا للشهر الفضيل. تكثيف عملية المراقبة والتفتيش على مستوى المحلات والمراكز التجارية. المذابح والمسالخ، قصد الامتثال الصارم لقواعد الصحة، لاسيما المحلات التي تغير نشاطها التجاري. الذي لا يتماشى مع الشهر الفضيل.

بالإضافة إلى تسطير مخطط سير يسمح بتخفيف الضغط على الطرقات خاصة خلال أوقات الذروة. لاسيما التي تعرف ضغطا مروريا، العمل على تموين السوق بكافة المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان. مع إخطار مصالح الولاية بكافة العراقيل التي تستدعي حلا أو تدخلا لرفعها، مع موافاة المصالح الولائية. بنشريات يومية لمدى تجسيد التعليمة على أرض الواقع، القيام بحملات تحسيسية وتوعية للحد من التبذير خلال الشهر الفضيل. بالساحات العمومية، المساجد، مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام.

ضرورة الرفع من القدرة الإنتاجية لبعض المواد على غرار مادة الحليب نظرا لارتفاع الطلب على هذه المادة خلال شهر رمضان. ضرورة اتمام عملية تلقيح الأبقار ضد وباء الحمى القلاعية خلال نهاية الأسبوع.

تسطير برنامج نقل يتماشى لاسيما مع الشهر الفضيل، تسطير برنامج خاص لتزويد ساكنة العاصمة بالماء. الشروب وإعادة النظر في الأوقات، الرفع من عدد المداومة على مستوى المستشفيات والصيدليات. مع ضرورة التنسيق بين الولاة المنتدبون والمديريات المعنية فيما يخص حفلات الختان للأطفال. مطاعم الإفطار، المسابقات بمختلف توجهاتها.

تنظيم مسابقة سنوية ثقافية تهتم بالطابع الشعبي للهواة تحمل اسم مغني معروف على غرار المغني”اعمر الزاهي”. التنسيق بين كل من مديرية الشباب والرياضية، الولاة المنتدبين، ورؤساء البلديات. للانشطة الرياضية التي سيتم إجراؤها مع إشراك الجمعيات و أعضاء المجلس الأعلى للشباب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور