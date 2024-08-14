والي العاصمة يسدي تعليمات صارمة

قام والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بزيارة عمل وتفقد، صباح اليوم الأربعاء، للوقوف على سيرورة ووتيرة تقدم مختلف المشاريع.

وكانت المحطة الأولى مشروع توسعة الطريق السريع شرق مع إنجاز منشآت فنية.

كما سيسهل هذا المشروع حركة المرور على مستعملي الطريق الرباط بين مطار الجزائر ومدينة الجزائر.

وأسدى الوالي تعليمات صارمة، أكد من خلالها على ضرورة تحسين الأشغال من طرف مؤسسة الإنجاز. على مستوى المقطع الأول وفق معايير ذات جودة أكثر. وإعادة الطريق إلى حالته الأصلية بعد الانتهاء من أشغال توصيل مختلف الشبكات.

كما حرص على تنظيف جميع الأجزاء التي انتهت بها الأشغال، ورفع الردوم المتواجدة. مع تكليف المؤسسات الولائية بمتابعة أشغال و صيانة الإنارة مع إدراج المساحات الخضراء. بالموازاة مع تقدم الأشغال بالتنسيق مع مؤسسة الإنجاز.

طالع أيضا:

والي العاصمة يشدّد على تهيئة الواجهة البحرية بطابع عصري