والي العاصمة يسدي تعليمات هامة حول منتزه الصابلات

أسدى والي الجزائر محمد عبد النور رابحي اليوم تعليمات هامة بخصوص مشروع التوسعة والتهيئة منتز الصابلات.

وحسب بيان مصالح الولاية أمر رابحي بضرورة تسليم المشروع قبل موسم الاصطياف، لتمكين المواطنين من استغلال اكبر مساحة. من خلال العمل بوتيرة 3×8 من أجل الانتهاء من الاشغال المتبقية.

وحث الوالي على الإسراع في تزويد المساحات والفضاءات الجديدة بمنتزه الصابلات بالإنارة.

وفي ذات السياق أمر رابحي بالعمل على تنصيب الأكشاك التي من شأنها ان تقدم مختلف الخدمات للزائرين.

إدراج مساحات خضراء، والشروع في عمليات التشجير مع تنصيب فرق عمل دائمة بداية من يوم غد الثلاثاء. مع إعادة تهيئة المساحات الخضراء التي عرفت تدهورا مؤخرا جراء التقلبات الجوية التي عرفتها العاصمة.

وأضاف البيان أن الوالي أمر بتوسعة واستلام هكذا مشاريع مهمة للترفيه والتسلية والنزهة يتضمن كافة المرافق على طول 4.5 كم تطل على البحر ستجعل منتزه الصابلات قطب سياحي بامتياز يتوافد إليه الزوار من داخل وخارج الوطن.

وخلال الزيارة التفقدية للوقوف على نسبة ووتيرة تقدم الأشغال بالمنتزه حضر رفقة الوالي كل من الوالي المنتدب للمقاطعة للدار البيضاء، مدير الادارة المحلية، الانتخابات والمنتخبين، مدير الاشغال العمومية لولاية الجزائر، مدير الطاقة، الشركة المنجزة لكل مشروع، مكتب الدراسات لكل مشروع، اطارات الولاية.