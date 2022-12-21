والي العاصمة يسدي تعليمات وتوجيهات هامة بخصوص الشان

أسدى والي ولاية الجزائر اليوم تعليمات وتوجيهات هامة بخصوص الحدث الرياضي الإفريقي الهام الذي ستحتضنه الجزائر وهو بطولة إفريقيا للأمم للمحليين CHAN 2022.

وخلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا خصص لمتابعة آخر تحضيرات ولاية الجزائر لاحتضان بطولة شان 2022 أكد محمد عبد النور رابحي على ضرورة التواجد اليومي لمسؤولي كافة المقاييس على مستوى الملعب.

كما وجه رابحي تعليمات لمختلف المسؤولين للسهر على حسن الاستعداد لهذا الحدث الرياضي القاري الذي تحتضنه بلادنا بالعمل على تجهيز كافة ملاعب التدريب الملحقة منها المركز التقني للتدريب بسيدي موسى، الملعب الملحق ببراقي، ملعب الرويبة. كما تم إضافة ملحق ملعب 5 جويلية كحل إضافي لاستغلاله في التدريبات خلال البطولة.

مع الوقوف على التهيئة الخارجية لملعب براقي خاصة في جوانب النظافة، الإنارة العمومية، تزيين المحيط الخارجي للملعب، وتأمين المداخل والمخارج.

وامر والي العاصمة بالشروع في تنصيب اللوحات الإشهارية للحدث على مستوى كل محاور الطرقات الرئيسية وفي محيط كل المنشآت الرياضية والفندقية. وكذا تنصيب أعلام كل الدول الإفريقية المشاركة عبر مختلف الطرقات والمسارات الرئيسية والمنشآت الكبرى لولاية الجزائر.

وخلال ذات الإجتماع اكد رابحي بضرورة الحرص على التنظيم الجيد لعملية بيع التذاكر إلكترونيا وتنظيم أماكن استلامها. مع الترويج الإعلامي المسبق لكل مراحل هذه العملية، والتي سيتم من أجل حسن سيرها توفير 18 نقطة موزعة عبر إقليم ولاية الجزائر. تعمل من الساعة التاسعة صباحا (09:00) إلى غاية منتصف الليل (00:00) سيتم الإعلان عنها لاحقا.

بالإضافة إلى تسخير حافلات من عدة محطات من أجل نقل المناصرين إلى ملعب براقي – ذهابا وإيابا- خلال كل المباريات في الجزائر العاصمة. وتوفير عدة مناطق للمشجعين عبر إقليم العاصمة لتمكينهم من متابعة المباريات في أجواء متميزة.

وحسب بيان الولاية عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك فقد حضر الإجتماع كل من الأمين العام لولاية الجزائر، رئيس الديوان، أعضاء اللجنة الأمنية، ممثلو وزارة الشباب والرياضة، ممثلو وزارة السكن والعمران والمدينة، أعضاء لجنة التنظيم المحلية لــ الشان، المدراء التنفيذيون،مدراء المؤسسات العمومية الولائية، ممثلو المؤسسات العمومية للنقل: ETUSA , SNTF، مؤسسة ميترو الجزائر، المؤسسة النقل الجامعي (طلبة)،

وستنطلق فعاليات بطولة إفريقيا للأمم للمحليين- CHAN 2022 يوم 13 جانفي إلى غاية 4 فيفري 2023.