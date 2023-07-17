والي العاصمة يشدّد على تجهيز حظيرة “دنيا برك”

أكد والي العاصمة عبد النور رابحي، على ضرورة الإنتهاء من أشغال حظيرة “دنيا بارك”. بغية إضفاء حركية سياحية واقتصادية هامة على مستوى ولاية الجزائر.

قام والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، بزيارة عمل وتفقد إلى كل من حظيرة “دنيا بارك” بالرياح الكبرى بأولاد فايت، وحديقة التسلية والترفيه ببن عكنون. حيث تفقد أشغال إعادة تهيئة جزء من حظيرة “دنيا بارك” المتواجد على مستوى كل من بلدية أولاد فايت والشراقة. الذي تبلغ مساحته 193 هكتار من اجمالي المساحة الكلية المقدرة بـ 1059 هكتار، الممتدة عبر 5 بلديات. وحديقة التسلية والترفيه ببن عكنون.

كما تم الوقوف بحظيرة الرياح الكبرى “دنيا بارك” على عملية وضع التجهيزات الحضرية المعاصرة للترفيه والراحة المخصصة للأطفال. وأماكن الإستمتاع والجلوس لزوار الحظيرة بوضع طاولات، وكراسي بالقرب من البحيرتين الموجودتين. بالإضافة كذلك إلى عمليات التجميل والتزيين التي يتم إنجازها على مستوى الحظيرة.

ليتوجه بعدها الوالي إلى حديقة التسلية والترفيه ببن عكنون، أين وقف على أهم الإستعدادات الخاصة بإعادة تأهيل هذا المرفق الهام. خاصة على مستوى المسالك المائية، خط السكة الحديدية، البحيرات الاصطناعية، تهيئة المواقف، وعمليات التسييج للحديقة.

كما شدّد الوالي على ضرورة العمل على الرفع من نسبة اليد العاملة من طرف المؤسسات القائمة بالأشغال. وتسريع وتيرة العمل بنظام “8*3 طيلة أيام الأسبوع. وتهيئة كافة المداخل، وتجهيز الحظيرة بكافة المستلزمات من أكشاك، مراحيض عمومية.

بالإضافة كذلك إلى ضرورة الإنتهاء من أشغال تطوير المسالك ومسارات الدراجات على طول محيط البحيرتين. لتسهيل طرق التواصل بين المناطق المهيئة ومساحات اللعب والإسترخاء. والإنتهاء من عملية الإنارة على مستوى ستة 6 مواقف للسيارات بسعة إستيعاب مقدرة بـ 5000 مركبة. وربط الأكشاك بشبكات صرف المياه. والعمل على الإنتهاء من عمليات غرس الأشجار والنباتات التجميلية لتزيين الحظيرة.