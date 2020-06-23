والي العاصمة يشدّد على تسليم المؤسسات التربوية بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله قبل الدخول المدرسي

قام والي ولاية الجزائر يوسف شرفة بزيارة عمل وتفقد لمشاريع تنموية بالمقاطعة الادارية لسيدي عبد الله.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فقد خصت الزيارة قطاعات الأشغال العمومية والنقل والتربية والتعليم، حيث عاين الوالي مشروع إنجاز الطريق الإجتنابي الشرقي على مستوى الطريق السيار الرابط بين زرالدة والدويرة، ومشروع إنجاز إكمالية بحي 10000/22000 مسكن، المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، بالإضافة إلى إنجاز مشروع إكمالية بحي 5000/22000 مسكن، المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، ومشروع إنجاز ثانوية 1000 مقعد بيداغوجي بحي 10000/22000 مسكن، المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

من جهته أسدى الوالي تعليمات بتسريع وتيرة الإنجاز حتى يتسنى تسليم المنشٱت التعليمية بمناسبة الدخول المدرسي القادم، فيما أكد على ضرورة تدارك بعض التأخرات المسجلة بمشروع إنجاز الطريق الإجتنابي الشرقي.