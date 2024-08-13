والي العاصمة يشدّد على تهيئة الواجهة البحرية بطابع عصري

أمر والي العاصمة عبد النور رابحي بالوقوف على سير أشغال تهيئة الواجهة البحرية وخلق منتزهات ترفيهية بحلة جديدة.

وقام والي العاصمة بزيارة عمل وتفقد، للوقوف على مدى تقدم الأشغال. على طول الشريط الساحلي المندرجة ضمن المخطط الأزرق لاستراتيجية الولاية. وكانت المحطة الأولى مشروع تهيئة نهج ميرا وساحة الكيتاني بباب الوادي. هذا المشروع سيتضمن منتزهات للتسلية والترفيه للعائلات، الأطفال، والشباب ذات طابع عصري. سواء بالجهة السفلية المسماة “قاع السور” أو الجهة العلوية للساحة. تمكن الزوار من ممارسة مختلف الرياضات والاستمتاع بالبحر.

أسدى الوالي تعليمات بالعمل وفق نظام التناوب 8*2 طيلة أيام الأسبوع. والتنسيق مع مؤسسة فنون وثقافة لإشراك فنانين لإنجاز جداريات تتماشى وفق النمط العمراني. سيما وأن المشروع يقع بمحاذاة حصن 23، اختيار تجهيزات عصرية، وذات جودة بالمنتزه. إعادة تهيئة المعلم التاريخي المتواجد بالساحة، الانطلاق في أشغال تأهيل وتهيئة مقر جمعية أمل وعمل لذوي الإعاقة يوم غد الأربعاء.

أما المحطة الثانية فكانت لمشروع تهيئة ساحة السكوار بور سعيد أين أكد الوالي على ضرورة إختيار مواد للتهيئة ذات جودة عالية. والإسراع في نزع الكوابل الكهربائية المتواجدة، وتهيئة الجسر الرابط بين ساحة بور سعيد وساحة المسمكة.

في حين المحطة الثالثة تضمنت منتزه المسمكة، حيث وقف على نوعية المعدات المستعملة والتجهيزات. ووتيرة الأشغال من أجل تمكين المواطنين من استغلالها، خاصة وأن المنتزه لقي إستحسانا كبيرا من طرف الزوار بعد فتح الواجهة وتخصيصها لهم. حيث أصبح يعرف اقبالا كبيرا من طرف العائلات لغاية ساعات متأخرة من الليل قبل الانتهاء من المشروع.

وفي آخر نقطة من زيارة الوالي توجه إلى معاينة أشغال تهيئة موقف بونطة، المتمثلة في تحويل سطح الموقف الى شرفة تطل على البحر تتضمن أكشاكا ومقاهي. تسمح للمواطنين بالاستمتاع بالشريط الساحلي، تهيئة الأرضية، طلاء الجدران وغيرها من الأشغال.