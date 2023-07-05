والي العاصمة يشرف على احتفالات الذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال

أشرف والي ولاية الجزائر، السيد محمد عبد النور رابحي، صبيحة اليوم الأربعاء، رفقة رئيسة المجلس الشعبي الولائي، نجيبة جيلالي. على مراسم الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الـ 61 لعيدالاستقلال 05جويلية1962. بساحة المقاومة بالعاصمة، تحت شعار “جزائر الانتصارات مكاسب وانجازات”.

وحسب بيان الولاية، بعد استقبال الوفد الرسمي على مستوى مقر الولاية، تم التوجه لساحة المقاومة ببلدية سيدي امحمد. حيث تمت مراسم الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الواحدة والستين لعيد الاستقلال (1962-2023).

يشار أن المراسم تضمنت أولا رفع العلم والاستماع للنشيد الوطني. ليتم بعدها وضع إكليل من الورود على النصب التذكاري من طرف والي ولاية الجزائر، رئيسة المجلس الشعبي الولائي، الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، والسادة أعضاء اللجنة الأمنية.

كما وضع إكليل من الورود على النصب التذكاري من طرف الأمين العام لولاية الجزائر، رئيس الديوان، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمــد، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادي، السادة أعضاء المجلس الشعبي الولائي، ورئيسة المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى.

وبالمناسبة تم عرض جداريات بساحة المقاومة أنجزت من طرف شباب أبدع في رسمها خلال مسابقة في فن الجداريات تحت شعار الاستقلال بأعين الشباب، والتي تمثل التنوع الثقافي في بلد الشهداء.