والي العاصمة يشرف على تنصيب الواليين المنتدبين الجديدين لباب الوادي وبراقي

أشرف والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اليوم السبت، على مراسم تنصيب الواليين المنتدبين الجديدين لكل من المقاطعة الإدارية لباب الوادي والمقاطعة الإدارية لبراقي.

وتم تعيين الواليين المنتدبين الجديدين، عقب الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في سلك الولاة و الولاة المنتدبين.

وتم تنصيب كل من فتحي بوزايد بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لباب الوادي خلفا لزيناي عبد الكريم الذي عين واليا لولاية النعامة.

وكذا تنصيب محمد أمين بن شاولية، بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبراقي خلفا لفتحي بوزايد.

وقد تمت هذه المراسم بحضور رئيسة المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة، نجيبة جيلالي.