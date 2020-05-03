والي العاصمة يعزي عائلة الفقيد الفنان “إيدير”

قدم، اليوم الأحد، والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، تعازيه الخالصة لأسرة الفقيد الراحل الفنان إيدير.

وكتب شرفة، في بيان نشرته ولاية العاصة، قائلا “تلقيت ببالغ الحزن والأسى، نبأ انتقال إلى رحمة الله الفنان العالمي وأيقونة الفن الجزائري الأصيل المرحوم «حميد شريت» المعروف في الوسط الفني بلقب «إيدير»”.

وأضاف وعلى إثر هذا المصاب الجلل الذي أَلَمّ بأسرة الفنان وبالأسرة الفنية قاطبة؛ أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة وإلى كافة الأسرة الفنية وإلى عشاق فنه الأصيل في الجزائر وعبر العالم.

راجيا من الله عز وجل أن يتغمّد روح الفقيد بواسع مغفرته، وينزل عليه شآبيب رحمته، وأن يجعل الجنة مُستقرّه ومَثواه، وأن يُلهِم أهلَه وذويه ومُحبّيه جميلَ الصّبر والسّلوان.

«وبَشّر الصابرين الذين إذا أصابتهُم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتٌ من ربّهم ورحمة وأولئك هم المهتدون» صدق الله العظيم.