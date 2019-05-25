والي العاصمة يعزي عائلة المجاهد المرحوم مصطفى طورش

قدم والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، تعازيه ومواساته الى عائلة، المجاهد المرحوم مصطفى طورش، والذي وافته المنية، أمس الجمعة.

وقال في رسالة التعزية “لقد تلقّيت ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المجاهد المرحوم، مصطفى طورش، رفيق درب الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد في سجن قسنطينة، حيث وافته المنية في خير يوم من أيام المسلمين ، ألا وهو يوم الجمعة ، وفي خير شهور السنة ، ألا و هو شهر رمضان، وفي بداية آخر عشرة ايام من هذا الشهر الفضيل”.