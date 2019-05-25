والي العاصمة يعزي عائلة المجاهد المرحوم مصطفى طورش

قدم والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، تعازيه ومواساته الى عائلة، المجاهد المرحوم مصطفى طورش، والذي وافته المنية، أمس الجمعة.
وقال في رسالة التعزية “لقد تلقّيت ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المجاهد المرحوم، مصطفى طورش، رفيق درب الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد في سجن قسنطينة، حيث وافته المنية في خير يوم من أيام المسلمين ، ألا وهو يوم الجمعة ، وفي خير شهور السنة ، ألا و هو شهر رمضان، وفي بداية آخر عشرة ايام من هذا الشهر الفضيل”.
وأضاف “لا يسعني بهذه النّائبة الأليم ، إلاّ أن أدعو الله العليّ القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمّد روح الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يحسن مثواه ويكرم نزله كما أسأله جلّ في علاه أن يلهمكم جميل الصّبر والسّلوان” إنا لله وإنا إليه راجعون ”.
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