والي العاصمة يعزي عائلة “غرنوز” ضحايا كارثة بولوغين
تقدم والي العاصمة يوسف شرفة بتعازيه الخالصة إلى عائلة ضحايا كارثة بولوغين بعد انهيار منزلهم العائلي والذي راح ضحيته 3 أشخاص. كما اطمأن على صحة الطفلين المتواجدين بالمستشفى.
ونشرت مصالح ولاية الجزائر تعزية الوالي، حيث جاء فيها: “إثر انجراف التربة التي تسببت في انهيار البناية الكائنة بشارع زيار عبد القادر ببولوغين. والتي خلفت ثلاث ضحايا وهم غرنوز الطاهر، غرنوز نصيرة، وغرنوز محمود. يتقدم الوالي بتعازيه الخالصة لعائلة غرنوز على اثر هذا المصاب الجلل”.
وأضافت التعزية، أن “الوالي تمنى الشفاء العاجل للطفلين الذين تم اسعافهما بحضوره في عين المكان. حيث تنقل في اللحظات الأولى من وقوع الحادث مرفوقا برئيس أمن ولاية الجزائر ومدير الحماية المدنية. كما إطمأن على صحة وسلامة الطفلين قبل نقلهما إلى مستشفى محمد لمين دباغين بباب الوادي.
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كارثة بولوغين: إنتشال 3 أشخاص من تحت الأنقاض وإصابة طفلين
وتسببت الأمطار المتساقطة طيلة الاسبوع على ولاية الجزائر في إنهيار منزل بـ 198 نهج عبد القادر زيار في بولوغين. الحادث يتمثل في انهيار منزل يقع على مستوى 198 نهج عبد القادر زيار وسط بولوغين. حيث كان مؤهول بالسكان لحظة إنهياره. كما أن البنانية تعود إلى العهد الاستعماري وتتكون من طابقين.
وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر مدعمة بفرق من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، أين باشرت عملية البحث تحت الأنقاض . العملية أسفرت عن إنتشال طفل يبلغ من العمر 11 سنة مصاب والبحث عن الأخرين وسط الأنقاض.
ووفق شاهد عيان فقد كان يتوجد أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار ببولوغين لا يزال العالقون تحت الأنقاض هم رجلين وامرأة عجوز. وأرجعت مصالح الحماية المدنية سبب الإنهيار إلى إنزلاق الأتربة.
وإرتفعت حصيلة إنهيار منزل ببلدية بولوغين في العاصمة إلى 3 وفيات وإصابة طفلين، بعد الأمطار الغزيرة التي تهاطلت طيلة الأسبوع الجاري.
وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تمكنت من إنتشال الضحية الثالثة من تحت الردوم، في ساعة متأخرة، وهي من جنس أنثى متوفية. لترتفع الحصيلة إلى 03 وفيات رجلين وإمرأة. بالإضافة إلى طفلين مصابين.