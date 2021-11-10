والي العاصمة يعزي عائلة “غرنوز” ضحايا كارثة بولوغين

تقدم والي العاصمة يوسف شرفة بتعازيه الخالصة إلى عائلة ضحايا كارثة بولوغين بعد انهيار منزلهم العائلي والذي راح ضحيته 3 أشخاص. كما اطمأن على صحة الطفلين المتواجدين بالمستشفى.

ونشرت مصالح ولاية الجزائر تعزية الوالي، حيث جاء فيها: “إثر انجراف التربة التي تسببت في انهيار البناية الكائنة بشارع زيار عبد القادر ببولوغين. والتي خلفت ثلاث ضحايا وهم غرنوز الطاهر، غرنوز نصيرة، وغرنوز محمود. يتقدم الوالي بتعازيه الخالصة لعائلة غرنوز على اثر هذا المصاب الجلل”.

وأضافت التعزية، أن “الوالي تمنى الشفاء العاجل للطفلين الذين تم اسعافهما بحضوره في عين المكان. حيث تنقل في اللحظات الأولى من وقوع الحادث مرفوقا برئيس أمن ولاية الجزائر ومدير الحماية المدنية. كما إطمأن على صحة وسلامة الطفلين قبل نقلهما إلى مستشفى محمد لمين دباغين بباب الوادي.

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