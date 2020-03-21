والي العاصمة يعلن الغلق الفوري للمطاعم والمقاهي ويدعو المواطنين للبقاء في منازلهم

ينهي والي ولاية الجزائر، إلى علم كافة المواطنين ساكني الولاية، أنه تقرر الغلق الفوري لكافة المطاعم والمقاهي.

بالإضافة إلى منع حركة التنقل ما بين المدن والولايات بواسطة وسائل النقل الجماعية العمومية والخاصة، وحركة تنقل القطارات، حسب بيان للولاية.

ويأتي ذلك، في إطار الإجراءات والتدابير الرامية إلى حماية صحة وسلامة المواطنين من خطر فيروس كورونا، والحد من انتشار هذه العدوى الفتاكة في الأوساط العامة وتنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية.

ودعا الوالي، المواطنين، إلى تفهم هذه الاجراءات والبقاء في منازلهم، للحد والتغلب على هذه العدوى الفتاكة الآخذة في الإنتشار.