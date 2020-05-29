والي العاصمة يقرر تمديد العمل برخص التنقل الاستثنائية

قرر والي العاصمة يوسف شرفة تمديد العمل برخص التنقل الاستثنائية، خلال فترة الحجر الصحي الجديدة بعدما تم تمديدها إلى غاية 14 جوان المقبل.

وأكدت ولاية الجزائر في بيان لها، أن والي العاصمة ينهي إلى علم كل الأشخاص والسلطات وكل الهيئات سواء العمومية أو الخاصة الحاصلة على تراخيص تنقل استثنائية ستكون سارية المفعول.

وجاء في البيان أيضا أن الحاصلين على تراخيص استثنائية صادرة من مصالح ولاية الجزائر العاصمة او المقاطعات الادارية التابعة لها، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 31 ماي فإنها ستبقى سارية المفعول خلال فترة الحجر الصحي الممدة.

وفي المقابل ذكرت ولاية الجزائر في بيانها المواطنين بضرورة احترام التدابير الإحترازية والوقائية واحترام اجبارية ارتداء الكمامة وقواعد النظافة والتباعد الإجتماعي.