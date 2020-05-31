والي العاصمة يقرر غلق الشواطئ

أخبار الجزائر
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والي العاصمة يقرر غلق الشواطئ
بقلم م . فيصل

والي ولاية الجزائر يوسف شرفة اليوم الأحد يقرر غلق كل الشواطئ التابعة لمقاطعته بسبب جائحة كورونا وللحد من تفشي الفيروس.

وجاء قرار غلق الشواطىء بسبب عدم تفعيل المصالح المختصة لمخططات المراقبة والحماية والسلامة.

وأضاف البيان أن الإجراء يبقى ساري المفعول إلى غاية إستتباب الوضع الصحي والإعلان الرسمي عن إفتتاح موسم الاصطياف لـ2020.

كما شددت المصالح الولائية على ضرورة إحترام الصارم لجميع التدابير الإحترازية التي تمليها السلطة الصحية.

خاصة بما تعلق بإلزامية إرتداء الكمامات الوقائية وإحترام قواعد النظافة والتباعد الإجتماعي


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