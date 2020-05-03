والي العاصمة يقرر منع ممارسة عدد من الأنشطة التجارية للوقاية من كورونا

قرر والي ولاية الجزائر العاصمة يوسف شرفة منع ممارسة عدد من الأنشطة التجارية في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وحسب بيان لمصالح ولاية الجزائر فإنه حرصا على سلامة صحة المواطنين وفي إطار التفعيل المستمر لتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستمر و على إثر تسجيل إخلال بالإحتياطات التي من شانها أن تؤثر سلبا على النتائج المحققة على الصعيج الصحي والوبائي قرر والي ولاية الجزائر إغلاق عدد من الأنشطة التجارية.

ووقفق ماجاء في البيان فقد تقرر غلق قاعات الحلاقة، محلات المرطبات و الحلويات، محلات الألبسة و الأحذية التجارة الكهرومنزلية، تجارة الأواني و الأادوات ، بالإضافة إلى تجارة الأقمشة و الخياطة و المنسوجات بالإضافة إلى تجارة مستحضرات التجميل والعطور.

كما أكد البيان أن التجارة المجمعة بازار غير مرخص لها بالنشاط ، كما وجه والي العاصمة إلى المواطنين بضرورة تفادي الإزدحام على مستوى محلات الخضر والفواكه ومحلات بيع المواد الغذائية.