والي العاصمة ينشئ لجنة ولائية للإصغاء إلى المستثمرين وحاملي المشاريع

أنشأ والي ولاية الجزائر يوسف شرفة، لجنة ولائية للإصغاء إلى المستثمرين وحاملي المشاريع وتوجيههم ومرافقتهم برئاسة الأمين العام للولاية.

وحسب بيان مصالح الولاية، فإن هذه اللجنة تتشكل من مدير التقنين الشؤون العامة والمنازعات، مدير الناعة والمناجم، مدير التعمير، الهندسة المعمارية والبناء، مدير الطاقة، مدير الموارد المائية، مدير الأشغال العمومية، مدير السياحة والصناعة التقليدية، مدير المصالح الفلاحية والتنمية الريفية والقطاعات ذات الصلة.

وأضاف البيان، أن خلية الإصغاء تجتمع إلى المستثمرين وحاملي المشاريع دوريا وكلما إقتضت الحاجة لتمكينهم من طرح الصعوبات والعوائق التي تواجههم، كما تقوم بمرافقتهم لتسوية مجمل المشاكل وايجاد حلول مستدامة ومكيفة .