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والي العاصمة ينهي مهام رئيس بلدية بوزريعة

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والي العاصمة ينهي مهام رئيس بلدية بوزريعة
بقلم موسى.ب

أنهى والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة مهام رئيس بلدية بوزريعة قيطوني محمد أمين، وذلك بعد صدور حكم قضائي ضده.


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