والي العاصمة ينهي مهام رئيس بلدية بوزريعة

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أنهى والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة مهام رئيس بلدية بوزريعة قيطوني محمد أمين، وذلك بعد صدور حكم قضائي ضده.
في إطار مكافحة الإرهاب كشفت مفرزة للجيش إثر عمليات بحث وتفتيش قرب منطقتي تافاسور تاوريرة، ولاية سيدي بلعباس، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني،اليوم، مخبأين للجماعات…
خرج العشرات من الفلاحين ببلدية الدوسن ببسكرة، هذا الصباح في مسيرة مشيا على الأقدام قاصدين الجزائر العاصمة، وبالتحديد وزارة الفلاحة.
ويهدف هؤلاء الفلاحين من خلال هذه…
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