والي العاصمة يوقف رئيسي بلديتي بني مسوس وجسر قسنطينة و3 نواب منتخبين

أوقف والي العاصمة عبد الخالق صيودة رئيس بلدية بني مسوس، بالإضافة إلى رئيس بلدية جسر قسنطينة و3 منتخبين بذات البلدية.

وأفادت مصالح ولاية الجزائر عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه تبعا لثبوت المتابعات القضائية طبقا لنص المادة 43 من قانون رقم 11- 10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتضمن قانون البلدية قام عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر بتوقيف هذا اليوم إلى غاية الفصل في القضية من طرف العدالة كل من:

– سليمان هوادف، رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني مسوس.

– موسى عروس، رئيس المجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة.

– يوسف سميدع، بلخير رويبات، وأعمر خنوش، نواب رئيس المجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة.