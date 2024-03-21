والي العاصمة يُعاين عددا من الشواطئ وهذا ما أمر به

قام والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بزيارة معاينة وتفقد لعدد من الشواطئ على طول الجهة الشرقية للشريط الساحلي للولاية، لتوفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية وتسخيرها لإنجاح هذه الصائفة.

وحسب بيان للولاية، وقف الوالي على وضعية عدة شواطئ، حيث استهل زيارته من شواطئ المقاطعة الإدارية للرويبة. وتحديدا بشاطئ الرغاية، وشاطئي القادوس وطرفاية ببلدية هراوة.

كما قام بمعاينة مركز إيواء الشباب بذات البلدية، لينتقل بعد ذلك إلى المقاطعة الإدارية للدار البيضاء.

أين قام بمعاينة شاطئي “ديكا” والامواج الزرقاء ببلدية عين طاية، حيث تفقد المداخل والمسالك المؤدية إلى الشواطئ. والتجهيزات الخاصة.

وأسدى الوالي تعليمات صارمة منها التكفل بالمداخل المؤدية للشواطئ. والحرص على نظافة كافة المحاور والطرقات المؤدية للشواطئ.

وكذا العمل على نظافة الشواطئ، وتزويدها بالإنارة العمومية، ودورات المياه والمرشات والمراحيض العمومية.

وإطلاق أشغال تهيئة الأرصفة والممرات، وطلاء الجدران المتواجدة على طول المحاور والطرقات.

وإعادة تهيئة دار الشباب المحاذي لشاطئ الرغاية، مع إعادة تهيئة الفضاء العائلي المتواجد بالقرب منها. وكذا إزالة مصبات المياه القذرة التي تصب بالشواطئ،

وأمر الوالي، بالانطلاق في الأشغال في أجل أقصاء 20 يوما من تاريخ الخرجة الميدانية.

هذا وتمت الزيارة بحضور كل من الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية للرويبة، والدار البيضاء. ومدير الري والموارد المائية، ومديرة البيئة، ومدراء المؤسسات الولائية، وإطارات الولاية.