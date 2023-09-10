والي العاصمة يُنصّب 11 واليا منتدبا

أشرف والي الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي اليوم الأحد على مراسم تنصيب الولاة المنتدبين الجدد لـ11 مقاطعة إدارية. وذلك عقب الحركة الواسعة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الأربعاء الفارط في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

ويخص هذا التنصيب كل من مقاطعات درارية، براقي، بئر توتة، سيدي أمحمد، الحراش، حسين داي، رويبة، باب الواد، الدار البيضاء، بوزريعة وبئر مراد رايس.

ويتعلق الامر بكل من نشيدة بلهوان ونجية نسيب بصفتهما على التوالي واليين منتدبين للمقاطعتين الإداريتين لدرارية وحسين داي. وعبد الوهاب برتيمة مروان بولسان محمد أمين بن شاولية، وكذا عبد الوهاب زياني بصفتهم على التوالي ولاة منتدبين للمقاطعات الإدارية لبراقي بئر توتة سيدي أمحمد والحراش.

كما تم تنصيب السادة جيلالي يحمي أحمد ين يوسف نور الدين رفسة، عبد الكريم بطيوي وعبد الرحمان رحماني. بصفتهم على التوالي ولاة منتدبين للمقاطعات الإدارية لرويبة باب الواد، الدار البيضاء، بوزريعة وبئر مراد رايس.

وفي كلمة وجيزة له ذكر رابحي أن هذا التنصيب يخص تعيين سبع ولاة منتدبين جدد لولاية الجزائر. وتحويل أربع ولاة منتدبين داخل إقليم الولاية.

وبهذه المناسبة دعا إياهم إلى العمل بإخلاص على الرقي بالعاصمة وعدم ادخار أي جهد للاستجابة لتطلعات مواطنيها وخدمة ساكنتها والحرص على حسن استقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم وكذا التكفل بها حسب الأولويات والامكانيات المتاحة”. كما دعاهم إلى تقديم كل “التسهيلات الممكنة لكل الفئات تنفيذا لتوجيهات لرئيس الجمهورية”.