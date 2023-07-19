والي العاصمة: 12 شهرا لإعادة تهيئة حديقة بن عكنون بمواقف السيارات

قال والي العاصمة عبد النور رابحي، إنّ حديقة بن عكنون ستكون جاهزة بعد 12 شهرا بمواقف للسيارات.

ويشرع وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد بزيارة عمل وتفقد رفقة والي العاصمة عبد النور رابحي بإقليم ولاية الجزائر، للوقوف على مدى تقدم أشغال مختلف المشاريع الجاري إنجازها. والمتعلقة بالنظرة الاستراتيجية لإعادة تهيئة وتأهيل مدينة الجزائر.

وتنقل الوفد إلى غابة بن عكنون، أين استمع إلى عرض حول التدابير المتخذة للوقاية ومكافحة حرائق الغابات. أين تم تسخير كافة الوسائل البشرية والمادية، لمكافحة الحرائق. حيث إعتبر الوزير أن الحصيلة إيجابية، فيما يبقى العنصر البشري هو الفاعل الأساسي في وضع حد لهذه الحرائق. من خلال عمليات التوعية والتحسيس للمواطن.

ليتم بعدها إعطاء إشارة إنطلاق الشطر الأول من أشغال إعادة تأهيل حديقة الوئام المدني ببن عكنون “خط سكةالقطار- الأحواض المائية – السياج”. بالإضافة إلى تقديم عرض حول نسبة تقدم الدراسة المتعلقة بحظيرة سفاري بغابة بن عكنون.