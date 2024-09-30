والي العاصمة: 142 مؤسسة تربوية و67 مطعم مدرسي جديد

كشف والي ولاية الجزائر عبد النور رابحي، أن الولاية ستتدعم بـ 142 مؤسسة تربوية. و67 مطعم مدرسي ضمن برنامج سيتجسد على المديين القريب والمتوسط.

وقال والي العاصمة في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر. إنّ مصالحه بصدد تدعيم حظيرة المنشآت التربوية على المديين القريب والمتوسط بـ 142 مؤسسة تربوية و 67 مطعم مدرسي. لتوفير أحسن الظروف لتمدرس التلاميذ والتخفيف من الضغط الذي يميّز بعض الأقسام، خاصة في الأحياء والأقطاب السكنية الجديدة. لافتا إلى أن من بين هذه الهياكل ما هو في طور الإنجاز وما هو في مرحلة الإجراءات التعاقدية والإستشارية.

وأضاف في ذات السياق، أنه بمناسبة الدخول المدرسي الحالي بلغت حظيرة منشآت قطاع التربية على مستوى الولاية 1667 مؤسسة تربوية. وذلك بعد وضع 64 منشأة جديدة حيز الخدمة. من بينها 5 ثانويات، متوسطتان، 18 مجمعا مدرسيا و39 مطعما مدرسيا. بالإضافة كذلك إلى استلام 120 قسم توسعة جديد.

وفيما يتعلق بالدخول الجامعي، تعزّزت الولاية سنة 2024 بمنشآت جامعية جديدة على غرار 200 مقعد بيداغوجي جديد بجامعة دالي إبراهيم. و2000 مقعد بيداغوجي آخر بجامعة هواري بومدين بباب الزوار.

وفي سياق آخر، أعلن رابحي عن إطلاق حملة تنظيف واسعة للمرة الثانية السبت المقابل. وذلك بعد نجاح الحملة الأولى التي نظمت شهر أوت تحت شعار: “نتعاونو شوية حومتنا تبقى نقية”. والتي ستشمل كل مقاطعات وبلديات الولاية. كما ستعرف مشاركة أوسع للمنتخبين المحليين وكل فعاليات المجتمع المدني ترسيخا للوعي البيئي المجتمعي بما يضمن استمرارية العناية بالنظافة وتحسين الإطار المعيشي العام”.