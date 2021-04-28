والي المدية: الوضعيّة الوبائيّة مقلقة

قال والي ولاية المدية، جهيد موسى، خلال اليوم التّحسيسي المفتوح على وباء كوفيد19 ، إن الوضعيّة الوبائيّة في الولاية مقلقة.

وأضاف ” الوضع أصبح مقلقا خاصة بعد بروز بعد حالات الكوفيد المتحور من السلالتين النيجيريّة والبريطانية”.

وتابع “قبل رمضان لم نكنْ نسجل أيَّة حالات، وفي الأسبوع الأخير بدأنا نسجل حالاتٍ عديدة، تصل خمسَ حالات يومياً”.

وأفاد الوالي أنه تم تسجيل على مستوى المؤسسات الاستشفائية السبع (50) حالة حرجة مصابة بفيروس كوفيد 19.

وأشار أن المرض لم يعدْ مقتصرا على الشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة، بل بات يمسّ حتى الشباب اليافع.

وقال “نسعى كسلطات ولائية ومحلية ومجتمع مدني، ونعمل معا لكي لا نرجع إلى فرض الحجر المنزلي”.

وناشد سكان ولاية المدية بالتحلي بالوعي التام والحيطة البالغة والحذر التام.

كما دعا الى تفادي تبادل الزيارات العائلية والتجمع في الفضاءات العمومية.