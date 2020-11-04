والي المدية: سجلنا حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا في الوسط الإبتدائي

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والي المدية: سجلنا حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا في الوسط الإبتدائي
بقلم معمر لعروسي

أكد والي ولاية المدية جهيد موس، أنه تم تسجيل حالات مشتبه فيها الإصابة بفيروس كورونا في المدارس الإبتدائية.

وأضاف والي المدية خلال إشرافه على افتتاح الوسم الدراسي بالبرواڨية للطورين المتوسط والثانوي، أن الحالات يتم التأكد منها حاليا.

وأشار إلى أن هناك تحقيقا وبائيا، من خلال تكليف مدير الصحة ولجنة متابعة خاصة لمتابعة هذ الحالات.

وأوضح ذات المسؤول أنه سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها في حالة ثبوتها.

هذا وقد شهدت المؤسسات التربوية تطبيقا للبروتكول الصحي من خلال التحسيس والتعقيم الدوري بالتنسيق مع مصالح الامن الوطني والدرك والحماية المدنية وكذا جمعيات اولياء التلاميذ.


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